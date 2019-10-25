Совместно с Финтех компанией TalkBank будут выпущены карты на базе международной платежной системы MasterCard.

TalkBank — это цифровой банк нового поколения с искусственным интеллектом, первый в стране банк, представляющий полный спектр услуг в мессенджерах. Сейчас TalkBank выпускает карты от четырех разных банков, а также два брендовых продукта. Теперь технологии банка будут использованы для запуска новых проектов и клиентов «РФИ БАНКа».

«РФИ БАНК» позиционируется, как банк для e-commerce, обладающий уникальной экспертизой и технологией в платежах. Находясь в постоянном поиске новых решений и путей развития онлайн-платежей, РФИ подписали соглашение о сотрудничестве с инновационным сервисом TalkBank. Сейчас TalkBank предлагает не только оперативное внедрение искусственного интеллекта в современном банкинге и предоставление полного спектра услуг для клиентов в популярных мессенджерах, но и эффективные решения любых финансовых вопросов для кредитных организаций и бизнеса.

«Слоган нашего банка: «Мы - эксперты в электронной коммерции». И это не пустые слова! Мы стараемся находиться на острие инновационных технологий и решений, предлагаем каждому клиенту самый быстрый, удобный и безопасный сервис из возможных на рынке. Уверены, что наше сотрудничество будет продуктивным, а разработки TalkBank помогут нам укрепить статус экспертов в области современного банкинга» — прокомментировала заявление Елена Чижевская вице-президент по мобильной и электронной коммерции «РФИ БАНК»

Теперь клиенты TalkBank смогут получить карты на базе международной платежной системы Mastercard и оценить простое и удобное использование банковских сервисов, высокую скорость обработки операций и расчетов по ним.

«Наша главная цель — создать идеальный продукт, который сможет объединить все лучшее в одном банке. С каждым подключенным партнером, мы расширяем функционал нашей платформы чат-бота. В скором времени пользователям TalkBank будут доступны сервисы кредитования, инвестирования и операции с валютой. Добавление нового партнера к TalkBank Platform – это уникальный опыт, объединяющий финансовую экспертизу стандартных банков и передовых технологий TalkBank» — прокомментировал Михаил Попов, основатель и CЕО talkbank.io.

В рамках взаимодействия будет развернуто полноценное банковское решение на основе чат-бота банка в популярных мессенджерах. Клиенты смогут заказывать дебетовые карты, получать ответы на вопросы, пользоваться услугами банка напрямую через интерфейс чат-бота. Чат-бот всегда готов общаться с пользователем, понимает команды — это максимально простая и комфортная для клиента коммуникация.

«РФИ — высокотехнологичный банк, который предлагает отличные условия для бизнеса и частных лиц. Ранее мы выпускали ограниченную серию карт платежной системы МИР вместе с «Транскапиталбанком». Сейчас договорились с РФИ об эмиссии карт MasterCard и это, безусловно, взаимовыгодное решение. Объединение технологий — наш вклад в будущее российского банкинга» — прокомментировал операционный директор проекта TalkBank Александр Новиков.

Архитектура и решения TalkBank выстроены под мультибанкинг, полноценная структура позволяет за короткие, по банковским меркам, сроки проводить интеграцию с партнерами. Это означает, что клиенты смогут получить банковские карты от РФИ до конца года, а партнеры B2B и B2C-сегментов TalkBank смогут воспользоваться сервисами РФИ БАНКа уже в начале 2020 года.