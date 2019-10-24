Законопроект о новой системе пенсионных накоплений скоро будет вынесен на обсуждение, документ почти готов. Об этом РИА Новости сообщили источники, близкие к разработчикам документов.

Новая система получила название гарантированный пенсионный план (ГПП). Источники объяснили, что ГПП позволит россиянам самостоятельно финансировать негосударственную пенсию, но с поддержкой государства. Пенсионные взносы в этой системе в размере до 6% освободят от НДФЛ. Работодатели также получат льготы в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль, если он будет софинансировать взносы на пенсию своих сотрудников, и дополнительный социальный вычет, если взносы работника превышают 6%.

Участие в новой системе будет добровольным. Договор будет считаться действительным с первого платежа, кроме того, предусмотрен период охлаждения продолжительностью полгода, когда перечисленные средства можно вернуть. Размер взноса участник определяет сам, менять его размер можно сколько угодно раз.