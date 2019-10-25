Экономическая динамика в регионах улучшается: во II квартале рост зафиксирован в большем числе субъектов РФ, чем в I квартале этого года, при этом во втором полугодии темпы экономического роста должны ускориться благодаря инфраструктурным проектам и снижению процентных ставок. Такие выводы содержатся в исследовании Сбербанка, который проанализировал экономическую активность регионов.

Как отмечают аналитики, в I квартале 2019 года при росте ВВП страны на 0,5% только 50 регионов (чей вклад в экономику России в 2017 году был на уровне 42%) демонстрировали рост. Во II квартале 2019 года ВВП увеличился уже на 0,9%, при этом позитивная динамика наблюдалась в 53 регионах. В число растущих вошли такие крупные регионы, как Москва, Самарская, Тюменская, Волгоградская области, Приморский, Хабаровский, Ставропольский края. В итоге, хотя количество регионов с растущей экономикой увеличилось всего на три, их вклад в экономику страны возрос до 62,7%.

В первом полугодии 2019 года 37 регионов демонстрировали устойчивый рост в I и II кварталах. Хотя 13 регионов «мигрировали» в зону снижения экономической активности во II квартале после роста в I квартале, у шести из них снижение было в пределах 1% год к году. Это значит, что они легко могут вернуться к росту во II полугодии 2019 года, полагают в Сбербанке . При этом 16 регионов начали демонстрировать рост во II квартале.

Анализ кредитного импульса показывает, что во втором полугодии можно ожидать некоторого оживления в экономике страны на региональном уровне, говорится в исследовании. Однако основной вклад в экономический рост должен пойти по каналу бюджетных расходов. В первом полугодии расходы федерального бюджета выросли всего на 3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. С учетом того, что инфляция составила 5,1%, в реальном выражении расходы бюджета даже снизились.

Во втором полугодии бюджетные расходы в годовом выражении должны вырасти не менее чем на 15%, и государственные инфраструктурные инвестиции подстегнут экономическую активность. Также положительный эффект привнесет снижение процентных ставок в кредитовании.



На региональном уровне основной рост должен наблюдаться в строительстве и промышленном производстве, в частности в производстве строительных материалов.