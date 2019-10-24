Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года. На этом обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова, пишет РБК .

Риск на Россию резко вырос в кризис 2008 года после сентябрьского краха американского инвестиционного банка Lehman Brothers и последовавшего за ним глобального финансового кризиса: 28 октября 2008 года он ушел за пределы 1000 пунктов. В последующие годы он снижался, но с тех пор еще не опускался до таких уровней, как сейчас.

Исторический минимум по российскому риску — 36,9 пункта — был зафиксирован 5 июня 2007 года.

«Снижение CDS означает уменьшение риска дефолта. По сути это признание участниками рынка сверхустойчивых фундаментальных макроэкономических показателей России: низкого уровня долга, профицита бюджета и счета текущих операций, снижения балансирующей бюджет цены на нефть, высоких золотовалютных резервов», — перечисляет Евдокимова. Риск-премия также могла упасть из-за уменьшения вероятности санкций в восприятии инвесторов, считает она.

Подобные уровни кредитного риска, как сейчас, наблюдались в 2005 году, перед тем как международные рейтинговые агентства Moody's и S&P впервые повысили суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня: Moody's — в октябре 2005-го (до Baa2), S&P — в декабре (до BBB), напомнила Евдокимова. Сейчас дальнейшее снижение риск-премии может означать, что инвесторы видят возможность повышения суверенного кредитного рейтинга России в обозримой перспективе, рассуждает она. В августе долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте повысило международное рейтинговое агентство Fitch. Ужесточения санкций последовать не должно, и кредитный рейтинг России исходя из имеющихся данных может быть повышен, допускает директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов.

В 2018 году на ожиданиях санкций уровень CDS достигал 170 пунктов, напоминает главный управляющий портфелем УК «Атон-Менеджмент» Константин Святный. В настоящий момент инвесторы не закладывают риск возможных санкций в оценку риска российских еврооблигаций, говорит он: последний объявленный раунд не привел к каким-то последствиям (в августе 2019 года США расширили санкции против России, запретив американскому финансовому сектору покупать российские еврооблигации, но не ОФЗ, при первичном размещении). Цены российских еврооблигаций весь год растут, доходности снижаются, в том числе на фоне двух снижений ставки Федеральной резервной системы США и, возможно, еще одного ее снижения на следующей неделе, отмечает Святный.



Если санкции не приводят к блокировке финансовой системы, например к отключению банковской системы от SWIFT, психологически они влияют на инвесторов, однако действия последних определяются фундаментальными параметрами экономики, в частности ее способностью платить по своим долгам, отмечает эксперт. Он также допускает повышение кредитного рейтинга России в 2020 году. В начале 2020 года суверенный кредитный рейтинг России может быть повышен — например, для S&P c уровня «ВВВ-» до ВВВ, считает и главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Moody's может повысить рейтинг России, если будут соблюдены некоторые ключевые условия, в том числе снижение восприимчивости к внешним шокам и улучшение показателей бюджетных доходов, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент, старший кредитный эксперт, ведущий аналитик по суверенному рейтингу России международного рейтингового агентства Moody's Эван Вольманн.

«У нас «стабильный» прогноз по суверенному рейтингу России, что означает, что имеется баланс между рисками повышения и понижения рейтинга», отметил он.