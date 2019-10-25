Промсвязьбанк (ПСБ) предлагает держателям карт платежной системы Mastercard приветственные бонусные баллы, баллы за подключение услуг и повышенный кешбэк за трансакции по карте, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В акциях могут принять участие клиенты, которые в период с 1 октября до 30 ноября получили одну из карт ПСБ — дебетовую или кредитную платежной системы Mastercard.

«Если в течение месяца совершить по карте «Твой кэшбэк» покупки на сумму 10 тысяч рублей, то на карту будет возвращаться 10% за покупки в категориях «Рестораны» и «АЗС». Клиенты, которые откроют карту «Твой кэшбэк» и сделают ее зарплатной, смогут получить до 1 500 кешбэк баллов в первый же месяц активации карты. По кредитной карте «Двойной кэшбэк», открытой с 1 октября до 30 ноября, будет начислен кешбэк баллами на сумму годового обслуживания», — говорится в релизе.

Обменять баллы на рубли можно в любой момент в мобильном и интернет-банке по курсу 1 балл = 1 рубль, уточняют в кредитной организации.



«Мы начисляем приветственные бонусы, бонусы за подключение услуг, например, автоплатежа, даем возможность возвращать больше средств клиентам, которые совершают по карте больше покупок», — отметил директор департамента клиентских взаимоотношений ПСБ Даниил Ткач.

ПСБ предлагает широкий спектр дебетовых и кредитных карт для физических лиц. По флагманским продуктам — дебетовой карте «Твой кэшбэк» доступен возврат 1% от всех покупок и до 5% в трех из 16 категориях на выбор клиента, по кредитной карте «Двойной кэшбэк» — 10% за покупки в повышенных категориях и 1% за погашение задолженности по карте.