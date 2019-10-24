Промсвязьбанк создаст для военных и силовиков отдельное бюро кредитных историй. Об этом рассказал «Известиям» руководитель департамента стратегии и проектов развития кредитной организации Борис Ярышевский.

Необходимость возникла из-за опасений относительно сохранности персональных данных. В трех крупнейших бюро, услугами которых пользуются большинство банков, — «Эквифакс Кредит Сервисиз», Объединенном кредитном бюро и Национальном бюро кредитных историй — есть американские акционеры. Новая структура будет полностью принадлежать российским собственникам и станет частью создаваемой экосистемы Промсвязьбанка.

В Промсвязьбанке не ответили на вопросы «Известий» о предполагаемых собственниках нового БКИ и о том, будет ли ПСБ одним из них. Также в кредитной организации не пояснили, на каком этапе находится работа по созданию нового бюро и когда планируется его запустить. В пресс-службе банка лишь сообщили, что «ПСБ рассматривает различные проекты, которые могут дополнить экосистему сервисов для повышения финансовой безопасности и комфорта в обслуживании».

Как напоминают «Известия», ранее Минобороны подготовило новое положение об обработке персональных данных в Вооруженных силах. В нем устанавливаются особые правила доступа к информации о военнослужащих, что потенциально может ограничить возможность для них взять кредит.

Бывали случаи, когда в годы работы Анатолия Сердюкова (министр обороны в 2007-2012 годах) недобросовестные офицеры незаконно получали доступ к персональным данным контрактников и продавали их микрофинансовым организациям, рассказывал тогда «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. Военный эксперт Александр Перенджиев пояснял, что за личными данными офицеров охотятся спецслужбы иностранных государств.

Создание обычного БКИ, просто хранящего информацию, потребует порядка 500 млн рублей. Современные бюро имеют более широкий функционал. У них есть и скоринг, и система антифрода. Обеспечение полного функционала новому игроку обойдется от 1 млрд рублей, подсчитал для «Известий» директор по работе с клиентами «БКС Премьер» Николай Соколов.

Источник «Известий» в Министерстве обороны рассказал, что ведомство не против этого нововведения, но пока там его не обсуждают. В ЦБ оперативно не ответили на запросы «Известий».

Спецбюро должно стать частью экосистемы ПСБ. Сейчас банк разрабатывает наполнение для нее, ведется активная работа по внебанковским сервисам. Окончательно сформировать структуру планируется в течение пяти лет, заявил Ярышевский. По его словам, целевая аудитория для кредитной организации — военнослужащие, оборонно-промышленный комплекс, силовые ведомства, а также представители малого и среднего бизнеса, участвующие в гособоронзаказе как субподрядчики и соисполнители.

Например, для юрлиц создается партнерский сервис, который поможет компаниям правильно вести управленческий учет. Проблема всех участников ГОЗ — оформить все правильно и направить данные в единую информационную систему гособоронзаказа. Подрядчики совершают много ошибок, поэтому им не согласовывают документы и возвращают на доработку, утверждает Ярышевский. Предложение поможет повысить эффективность системы в целом, потому что позволит предприятиям, впервые получившим контракт по ГОЗ, верно подготовить отчетность.

ПСБ взял с розничного рынка идею рефинансирования военной ипотеки по льготной ставке, поделился Борис Ярышевский. Эксперты считают, что жилищные кредиты для военнослужащих должны занять ключевое место в экосистеме банка. Это повысит привлекательность службы в Вооруженных силах в длительной перспективе.

Ранее в этом месяце стало известно, что на декабрь этого года запланирована докапитализация Промсвязьбанка на 10 млрд рублей . До этого сообщалось, что в 2019—2021 годах Промсвязьбанк может быть докапитализирован на 50 млрд рублей.

Также до конца года Промсвязьбанк станет собственником Связь-Банка . Объединение банков пройдет в два этапа.



Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора.

Промсвязьбанк также продолжает обслуживать широкую аудиторию потребителей. Недавно ПСБ объявил, что лицом его новой рекламной кампании стал российский хоккеист Александр Овечкин.

