Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил отменить роуминг мобильных операторов для стран ЕАЭС.

«Евразийский экономический союз создавался в первую очередь для граждан наших стран, поэтому каждый гражданин должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции. В этих целях считаю необходимым начать работу по отмене роуминга мобильных операторов в рамках нашего интеграционного объединения», — сказал он на заседании Евразийского межправсовета.

По его словам, с точки зрения технологии, нет сложностей с оказанием услуг как своим гражданам, так и гостям стран. «Вопрос заключается в различии законодательств и межоператорских тарифах», — сказал Мамин.

«Предлагаю разработать и реализовать совместный план по поэтапной отмене роуминга, что позволит избежать потерь для операторов», — заключил он.