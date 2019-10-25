Каждый гражданин стран ЕАЭС должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции, считает Аскар Мамин.
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил отменить роуминг мобильных операторов для стран ЕАЭС.
«Евразийский экономический союз создавался в первую очередь для граждан наших стран, поэтому каждый гражданин должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции. В этих целях считаю необходимым начать работу по отмене роуминга мобильных операторов в рамках нашего интеграционного объединения», — сказал он на заседании Евразийского межправсовета.
По его словам, с точки зрения технологии, нет сложностей с оказанием услуг как своим гражданам, так и гостям стран. «Вопрос заключается в различии законодательств и межоператорских тарифах», — сказал Мамин.
«Предлагаю разработать и реализовать совместный план по поэтапной отмене роуминга, что позволит избежать потерь для операторов», — заключил он.
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