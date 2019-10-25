Сбербанк активно работает для предотвращения киберпреступлений, связанных с хищением персональных данных клиентов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Мы знаем, что Сбербанк очень много и напряженно работает для предотвращения подобных видов киберпреступлений», — отметил он. Песков добавил, что Сбербанк уже опроверг ранее опубликованные в СМИ сообщения о том, что имели место очередные массовые утечки данных клиентов банка.

Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в утечке персональных данных клиентов банков. По предварительным данным, мужчина является сотрудником ООО «НСВ» («Национальная служба взыскания»). Установлено, что он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом «Антон 2131». В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК РФ. Он доставлен в органы полиции для проведения следственных действий. В Сбербанке заявили, что кредитная организация в кратчайшие сроки расторгнет договор с «Национальной службой взыскания» «в связи с нарушением условий договора и утратой доверия».