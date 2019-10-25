«Национальная служба взыскания» подтвердила арест своего сотрудника, который обвиняется в хищении персональных данных Сбербанка . Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«По нашей информации, злоупотребляя служебным положением, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров НСВ, похитил и пытался реализовать незначительное количество записей. Важно отметить, что никакие персональные данные клиентов не стали общедоступными из-за произошедшего инцидента», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что сотрудничают со следствием, а также намерены провести аудит процессов и мер по защите данных.

«Подозреваемый сотрудник работал только на выделенном проекте партнера с ограниченным объемом клиентских данных, утечки по другим банкам и партнерам НСВ не обнаружено. В отношении сотрудника компания примет самые жесткие меры в рамках гражданского и уголовного производства», — заявили в НСВ.