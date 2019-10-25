Банки за девять месяцев этого года выдали более 14 млн потребительских кредитов. Это оказалось на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — тогда было выдано 13,64 млн кредитов. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе — сентябре 2019 года самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ было зафиксировано в Москве — 650,6 тыс. кредитов, Московской области — 603,3 тыс., Краснодарском крае — 546,1 тыс.

«В настоящее время банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей. Вместе с тем динамика выдачи потребкредитов в региональном разрезе носит разнонаправленный характер — в ряде регионов продолжается достаточно активный или умеренный рост кредитования, а в некоторых, напротив, наблюдается постепенное сокращение выдачи кредитов на покупку потребительских товаров», — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.