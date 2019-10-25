Теперь клиенты банка могут самостоятельно дистанционно получить доступ к онлайн-сервисам, восстановить логин/пароль.

Пользователям интернет-банка АО «Углеметбанк» в понятном интерфейсе доступны все необходимые банковские продукты, а также сервисы, которые помогают контролировать расходы по категориям в едином окне. Клиенты с легкостью могут осуществлять переводы между картами, в том числе и в другие банки, получать информацию о начисленных штрафах (ГИБДД, ФНС, ФССП и пр.) и погашать эти задолженности. В интернет-банке доступна оплата услуг в пользу более чем 1 000 поставщиков (мобильная связь, Интернет, ЖКУ, телевидение, электронные кошельки и многое другое). Для удобства можно создать шаблоны «в один клик» или настроить автоплатеж.

Как подчеркнул директор по продажам iSimpleLab Алексей Колесников, «новое web-приложение для «Углеметбанк» создавалось на основе самых последних разработок iSimpleLab — iSimplePortal . Здесь сочетаются удобный дизайн, расширенный функционал и легкие доступные сервисы».

Вся «классика» работает онлайн в «Углеметбанк»: открытие\закрытие банковских счетов, блокировка\разблокировка карты, заявка на кредит или его погашение, просмотр графика платежей. А есть и современный и уже очень популярный сервис — онлайн-чат, где в режиме реального времени можно получить индивидуальную консультацию от сотрудников банка. Отметим, что чат-канал реализовала компания iQStore на основе платформы iQChannels .

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это инновационная платформа ДБО российского производства построенная на современных технологиях, соответствующая повышенным требованиям заказчика к IT-системам подобного класса . Являясь высокотехнологичным централизованным решением, имея промышленный API-интерфейс, платформа iSimpleBank 2.0 способна решать самые разнообразные задачи, стоящие перед Банком в вопросе диджитализации продуктов и услуг, дистрибуции их во всевозможные каналы взаимодействия с клиентом. Помимо развития классических продуктов – Интернет-банка и Мобильных приложений для устройств с операционными системами iOS и Android, компания iSimpleLab ведет разработки в области перспективных интерфейсов коммуникации Банка и клиента.

Источник: iCAM Group