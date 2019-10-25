На ярком и интересном совместном стенде консорциума iCAM Group , пожалуй, побывала большая часть посетителей VI Международного форума ВБА-2019 . Удалая «Русская тройка» привлекала внимание экспертов, банкиров и вендоров, русская красавица угощала гостей вкусными старорусскими напитками, баранками и конфетками. А компании консорциума под эгидой совместного проекта «Русская тройка» делились своими новейшими разработками.

iSimpleLab представила посетителям стенда технологичную платформу ApiSimpleBank, новые возможности платформы ДБО iSimpleBank 2.0, а также обновленные мобильные приложения на базе фреймворка IONIK.

Компания iQStore рассказала о преимуществах обновленной версии мессенджера для службы клиентской поддержки в цифровых каналах iQChannels 2019.1.0.

iDSystems представила решение для интеграции с «Системой Быстрых Платежей» и рассказала об информационной безопасности в ЕБС.

В деловой программе компании выступили с 6 докладами:

Спикер — генеральный директор iDSystems Андрей Федорец

- «Затраты на ИБ в ЕБС – инвестиции в современный банкинг» ознакомиться с презентацией

Совместный доклад iDSystems, КРОК и Банк Хлынов

«ApiSimpleBank. Открой свой Банк заново!» ознакомиться с презентацией

«Фантазии Ваших клиентов – Вашими руками. Теперь это возможно» ознакомиться с презентацией

Спикер — директор по продажам iSimpleLab Алексей Колесников

-«Как осуществить цифровую трансформацию без реновации ИТ-ландшафта банка» ознакомиться с презентацией

Спикер — президент iSimpleLab Дмитрий Мирошников.

Директор по продажам iSimpleLab Алексей Колесников:

«В рамках концепции #суперконкурентоспособность iSimpleLab представила видение современного подхода построения digital-каналов в банках. На примере живых кейсов мы показали, что правильный выбор архитектуры платформы ( ДБО iSimpleBank 2.0 с его широкими возможностями) для построения современных дистанционных каналов дает огромный потенциал для реализации любой задумки банка по обслуживанию клиентов. Применяя в своем развитии эти кейсы, можно получить ту самую суперконкурентоспособность, которая позволит обходить конкурентов по цеху и финтех-компании в нелегкой борьбе за клиента».

Генеральный директор iDSystems Андрей Федорец:

«С начала 2019 года компания iDSystems, взаимодействуя с банками, пыталась донести до лиц принимающих решение главную мысль: успех конкурентоспособности банка — это согласованное, синергетическое внедрение трёх важных компонент: упрощённой биометрической идентификации, Системы Быстрых Платежей и открытого API для взаимодействия с Маркетплейсом ЦБ. Форум ВБА-2019, как раз, собрал хорошую аудиторию, где каждый из этих компонент обсуждался повсеместно. Именно поэтому мы представили несколько докладов по ключевым темам и участвовали во всех дискуссиях. Общение со многими делегатами на стенде консорциума показало, что мы в достаточной степени хорошо справились с нашей задачей. Все эти три главные темы серьёзно обсуждаются внутри банков и, что важно, с iCAM Group. А это значит, что нас, без ложной скромности, можно назвать признанными экспертами в области современного банкинга».

Компании консорциума iCAM Group хотели бы поблагодарить организаторов Форума за эффективное, интересное и информативное мероприятие.

А гостям стенда iCAM Group напоминаем про фотозону, где было сделано немало ярких и позитивных снимков с хэштегами #iСамыйсамый и #АйАйАй.

Вы можете найти свои фото под этими хэштегами в Facebook и отметить на них себя.

О компаниях:



Инновационный консорциум iCAM Group осуществляет свою деятельность в области банковских и финансовых информационных технологий, создает и продвигает комплексные программно - технические решения и системные операционные сервисы.

По состоянию на январь 2019 года клиентами компаний, входящих в консорциум iCAM Group, являются 40% действующих российских банков, 62 из которых входят в рейтинг TOP 100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ.

Консорциум активно участвует в развитии нескольких компаний:

iSimpleLab — российский разработчик современной системы ДБО для физических и юридических лиц iSimpleBank 2.0;

iDSystems — поставщик решений для автоматизации электронного взаимодействия банков с органами государственной власти iDБанк;

iQStore — разработчик платформы iQChannels, мессенджера для службы клиентской поддержки банка;

Также iCAM Group активно развивает инновационные информационно-технологические сервисы по доставке электронных счетов (е-инвойсов), информации о начислениях и платежах от поставщиков товаров и услуг клиентам кредитных организаций.

Источник: iCAM Group