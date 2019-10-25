Спонсор VI Международного форума ВБА-2019 «Цифровая эволюция в финансах» консорциум iCAM Group и его компании iDSystems, iSimpleLab и iQStore представили аудитории мероприятия свои новейшие разработки и шесть докладов на самые «горячие» для рынка финтеха темы.
На ярком и интересном совместном стенде консорциума iCAM Group, пожалуй, побывала большая часть посетителей VI Международного форума ВБА-2019. Удалая «Русская тройка» привлекала внимание экспертов, банкиров и вендоров, русская красавица угощала гостей вкусными старорусскими напитками, баранками и конфетками. А компании консорциума под эгидой совместного проекта «Русская тройка» делились своими новейшими разработками.
iSimpleLab представила посетителям стенда технологичную платформу ApiSimpleBank, новые возможности платформы ДБО iSimpleBank 2.0, а также обновленные мобильные приложения на базе фреймворка IONIK.
Компания iQStore рассказала о преимуществах обновленной версии мессенджера для службы клиентской поддержки в цифровых каналах iQChannels 2019.1.0.
iDSystems представила решение для интеграции с «Системой Быстрых Платежей» и рассказала об информационной безопасности в ЕБС.
В деловой программе компании выступили с 6 докладами:
- «Русская тройка. УБИ – коренной», ознакомиться с презентацией
- «СБП: 1 день, 2 компонента, 3 буквы» ознакомиться с презентацией
Спикер — генеральный директор iDSystems Андрей Федорец
- «Затраты на ИБ в ЕБС – инвестиции в современный банкинг» ознакомиться с презентацией
Совместный доклад iDSystems, КРОК и Банк Хлынов
- «ApiSimpleBank. Открой свой Банк заново!» ознакомиться с презентацией
- «Фантазии Ваших клиентов – Вашими руками. Теперь это возможно» ознакомиться с презентацией
Спикер — директор по продажам iSimpleLab Алексей Колесников
-«Как осуществить цифровую трансформацию без реновации ИТ-ландшафта банка» ознакомиться с презентацией
Спикер — президент iSimpleLab Дмитрий Мирошников.
Директор по продажам iSimpleLab Алексей Колесников:
«В рамках концепции #суперконкурентоспособность iSimpleLab представила видение современного подхода построения digital-каналов в банках. На примере живых кейсов мы показали, что правильный выбор архитектуры платформы ( ДБО iSimpleBank 2.0 с его широкими возможностями) для построения современных дистанционных каналов дает огромный потенциал для реализации любой задумки банка по обслуживанию клиентов. Применяя в своем развитии эти кейсы, можно получить ту самую суперконкурентоспособность, которая позволит обходить конкурентов по цеху и финтех-компании в нелегкой борьбе за клиента».
Генеральный директор iDSystems Андрей Федорец:
«С начала 2019 года компания iDSystems, взаимодействуя с банками, пыталась донести до лиц принимающих решение главную мысль: успех конкурентоспособности банка — это согласованное, синергетическое внедрение трёх важных компонент: упрощённой биометрической идентификации, Системы Быстрых Платежей и открытого API для взаимодействия с Маркетплейсом ЦБ. Форум ВБА-2019, как раз, собрал хорошую аудиторию, где каждый из этих компонент обсуждался повсеместно. Именно поэтому мы представили несколько докладов по ключевым темам и участвовали во всех дискуссиях. Общение со многими делегатами на стенде консорциума показало, что мы в достаточной степени хорошо справились с нашей задачей. Все эти три главные темы серьёзно обсуждаются внутри банков и, что важно, с iCAM Group. А это значит, что нас, без ложной скромности, можно назвать признанными экспертами в области современного банкинга».
Компании консорциума iCAM Group хотели бы поблагодарить организаторов Форума за эффективное, интересное и информативное мероприятие.
А гостям стенда iCAM Group напоминаем про фотозону, где было сделано немало ярких и позитивных снимков с хэштегами #iСамыйсамый и #АйАйАй.
Вы можете найти свои фото под этими хэштегами в Facebook и отметить на них себя.
О компаниях:
Инновационный консорциум iCAM Group осуществляет свою деятельность в области банковских и финансовых информационных технологий, создает и продвигает комплексные программно - технические решения и системные операционные сервисы.
По состоянию на январь 2019 года клиентами компаний, входящих в консорциум iCAM Group, являются 40% действующих российских банков, 62 из которых входят в рейтинг TOP 100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ.
Консорциум активно участвует в развитии нескольких компаний:
iSimpleLab — российский разработчик современной системы ДБО для физических и юридических лиц iSimpleBank 2.0;
iDSystems — поставщик решений для автоматизации электронного взаимодействия банков с органами государственной власти iDБанк;
iQStore — разработчик платформы iQChannels, мессенджера для службы клиентской поддержки банка;
Также iCAM Group активно развивает инновационные информационно-технологические сервисы по доставке электронных счетов (е-инвойсов), информации о начислениях и платежах от поставщиков товаров и услуг клиентам кредитных организаций.
Источник: iCAM Group
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