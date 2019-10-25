Банк «Нейва» подвел итоги работы за девять месяцев 2019 года. Чистая прибыль банка составила 91 млн рублей, рентабельность капитала — 16% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Активы банка в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 10% — с 7,6 млрд до 8,3 млрд рублей.



«Мы перевыполнили все плановые показатели. Особенно хорошим с точки зрения экономики был третий квартал года — по результативности он получился как все первое полугодие. Крупным достижением банка за девять месяцев стало успешное прохождение комплексной проверки ЦБ РФ. Нас тщательно проверяли, и в итоге регулятор вынес заключение, что активы и капитал банка находятся в полном порядке, процедуры управления рисками работают эффективно, и в целом банк характеризуется как «молодой здоровый растущий организм», — отметил председатель правления банка «Нейва» Павел Ефремов.

Кроме того, в сентябре банк «Нейва» отметил 10-летний юбилей, запустил новую рекламную кампанию, вывел на рынок новый интернет-банк для юридических лиц, добавили в финорганизации.