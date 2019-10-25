Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 25 октября, принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 6,5%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отмечается в сообщении.



Решение Центробанка совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов. С начала июня регулятор вел постепенное смягчение ДКП, трижды подряд опуская ключевую ставку на 0,25 п. п. и доведя ее до 7% годовых. При этом в конце сентября и начале октября представители ЦБ в своих публичных выступлениях неоднократно допускали более решительное снижение ключевой ставки на фоне устойчивого замедления инфляции. Напомним, что, по прогнозу Центробанка, к концу года инфляция должна была быть в коридоре 4—4,5%, однако показатель уже упал ниже целевых значений. Центробанки развивающихся стран могут снижать свои ключевые ставки, не вызывая отток капитала, на фоне смягчения монетарной политики США, считает большинство опрошенных Банки.ру аналитиков.



Это седьмое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля , 22 марта и 26 апреля , Центробанк не менял ключевую ставку, а 14 июня , 26 июля и 6 сентября принял решение снизить ее: трижды ключевая ставка уменьшалась на 25 базисных пунктов.



В 2018-м регулятор ужесточал денежно-кредитную политику дважды: в сентябре и декабре. Так ЦБ реагировал на возможные угрозы финансовой стабильности и риски ускорения инфляции, поясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 декабря.