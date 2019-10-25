Банк России снизил прогноз по инфляции на конец года с 4,0—4,5 до 3,2–3,7%, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

ЦБ отмечает, что замедление инфляции происходит быстрее прогнозов. Годовой темп прироста потребительских цен в сентябре снизился до 4,0% (с 4,3% в августе 2019 года) и, по оценкам на 21 октября, составил около 3,8%. Годовая базовая инфляция по итогам сентября также снизилась до 4,0% после 4,3% в августе.

«В этих условиях Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0–4,5 до 3,2–3,7%»,— сообщает регулятор

По прогнозу Минэкономразвития, уровень инфляции на 2019 год составит 3,8%. Однако глава ведомства Максим Орешкин ранее говорил, что рост потребительских цен инфляция по итогам текущего года будет «гораздо ниже» официального прогноза.