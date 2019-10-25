Банк России установил факты манипулирования рынком паев закрытого паевого инвестиционного фонда рентный «Основная бизнес модель — Альфа» на организованных торгах в 2015 году, говорится в сообщении регулятора.



«Операции, являвшиеся манипулированием рынком паев, совершались в июле 2015 года по предварительному соглашению между иностранной компанией VIP Universal Ltd (учреждена по законодательству Сейшельских островов) и рядом впоследствии ликвидированных российских юридических лиц. В рамках применяемой схемы совершения операций российские компании систематически совершали сделки по покупке паев у единственного контрагента — VIP Universal Ltd, обеспечивая вывод денежных средств на его банковские счета за пределами Российской Федерации. Проверкой установлены признаки наличия общего центра принятия решений участников описанной схемы. В результате действий данных лиц существенно отклонился объем торгов паями», — говорится в сообщении.

Как указывает ЦБ, рынок паев также являлся объектом манипулирования со стороны ООО «ДжиЭм Риэлт» и взаимосвязанной с ним управляющей компании ООО «Интерфинанс УА», действовавшей за счет средств ЗПИФ смешанных инвестиций «Чистая энергия» и ЗПИФ недвижимости «Оптимальный».

Банком России установлены факты совершения в период с 13 августа 2015 года по 7 сентября 2015 года по предварительному соглашению между ООО «ДжиЭм Риэлт» и управляющей компанией сделок с паями, оказавших существенное влияние на цену паев. В результате данных сделок ООО «ДжиЭм Риэлт» приобрело у управляющей компании существенный пакет паев по искусственно сниженной цене в ущерб интересам владельцев паев паевых инвестиционных фондов под управлением управляющей компании.

«В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» действия VIP Universal Ltd и его контрагентов, а также ООО «ДжиЭм Риэлт» и ООО «Интерфинанс УА» являются манипулированием рынком паев. Таким образом, данными лицами был нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона», — отмечает Банк России.