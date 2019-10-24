Основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, лидирующий в ежегодном рейтинге богатейших людей мира журнала Forbes, из-за падения котировок компании потерял 6,9 млрд долларов. Об этом сообщает CNBC.

24 октября Amazon представила отчет о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов, в результате чего акции компании упали на 9%.

Безосу принадлежат 57,6 млн акций Amazon.

Отмечается, что если котировки продолжат падать, Безос может уступить Биллу Гейтсу первую строчку в списке самых богатых людей.

Ранее издание Forbes оценило состояние Безоса в 114 млрд долларов, по сравнению со 160 млрд в прошлом году. Его «потери» связаны с окончанием бракоразводного процесса с его супругой Маккензи, который, как отмечает Forbes, вошел в историю как «самый дорогой развод в мире». Бывшая жена получила четвертую часть его доли в Amazon.