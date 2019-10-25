Соглашение предполагает долгосрочное сотрудничество между Альфа-Банком и администрацией Псковской области, направленное на реализацию ряда задач в области обеспечения социально-экономического развития Псковской области.

Документ также предусматривает взаимодействие в области финансирования ряда инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории Псковской области, привлечение частных инвестиций в экономику региона, развитие сферы финансово-экономического консалтинга, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Одна из приоритетных задач Альфа-Банка в Псковской области – участие в значимых для региона проектах, предоставлении комплексных, а главное, качественных технологичных сервисов жителям и компаниям региона, - говорит Олег Сысуев. - Соглашение, которое мы подписываем сегодня, предусматривает объединение усилий для решения приоритетных задач социально-экономического развития Псковской области и реального сектора экономики в целом».

«Для Псковской области соглашение открывает дополнительные возможности для поддержки малого и среднего бизнеса, продвижения инвестиционных проектов и поиска новых инвесторов. Кроме того, мы рассматриваем «Альфа-Банк» в качестве партнера при реализации социально значимых проектов», - сказал Михаил Ведерников.