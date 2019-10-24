Решения о приватизации госкомпаний должны приниматься с учетом выгоды для федерального бюджета от их дивидендов. Сохранять долю в компаниях, выплачивающих стабильно высокие дивиденды, государству выгоднее, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Если компания платит много дивидендов, то с фискальной точки зрения нам дивиденды лучше, чем компании, особенно с учетом соотношения стоимости компании и размера дивидендов, которые мы получаем. Если мы получаем за пару — тройку лет через дивиденды возможную стоимость от продажи компании, особенно учитывая, что дивиденды у нас — это доходы, продажа — финансирование [дефицита бюджета РФ], то может быть имеет смысл получать дивиденды. Это тоже вопрос», — сказал он.

По словам Моисеева, для таких решений не нужны поправки в бюджет, поскольку это носит «прогнозный характер» .«Требоваться будут поправки в постановление правительства о плане приватизации», — пояснил замглавы Минфина.

«Базовый принцип — если компания не является спецкомпанией, которая занимается спецвещами — типа Промсвязьбанка, — то для того, чтобы ее контролировать, не обязательно держать 100%. Это вполне достаточно, как показывает опыт..., 50% плюс одна акция, ну или около того. Поэтому все, что свыше, — это избыточно", — отметил Моисеев.