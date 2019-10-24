В Системе быстрых платежей Банка России могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц. Такая возможность прописана в проекте стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года, который ЦБ планирует обсудить с участниками рынка 25 октября, пишет РБК . Информагентство ознакомилось с документом, подлинность которого подтвердили три источника в платежной сфере.

«Развитие СБП, в том числе сервисов переводов денежных средств для физических (c2c) и юридических лиц (c2b, b2c), а также взаимодействия с бюджетом (c2g, g2c) и государственными информационными системами», — значится в списке целей стратегии.

«Реализация в СБП платежей из бюджета (g2c-операции) предусмотрена концепцией развития системы. В настоящий момент сценарии таких платежей находятся в разработке, дополнительные комментарии преждевременны», — ответили РБК в ЦБ. Упомянутая концепция опубликована на сайте ассоциации «Финтех». В ней указаны планы по развитию платежей населения в адрес бюджета (ЖКХ и госуслуги), а обратный сценарий g2c-платежей не оговаривается.

Сейчас в Системе быстрых платежей реализована функция денежных переводов по номеру телефона между счетами разных банков, а осенью этого года планируется запустить сервис по перечислению денег от физических лиц в адрес юридических, в первую очередь речь идет об оплате покупок по QR-коду (о запуске ряда подобных продуктов уже сообщалось. – Прим. Банки.ру).

Напомним, Система быстрых платежей была запущена в полноценном режиме с 28 февраля этого года, первыми участниками стали ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Росбанк, «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-Банк и РНКО «Платежный Центр». На странице СБП на сайте Национальной системы платежных карт сейчас указаны 23 участвующие кредитные организации: помимо вышеперечисленных это ЮниКредит Банк, Газэнергобанк, «Открытие», «Русский Стандарт», «Авангард», Московский Кредитный Банк, «Левобережный», Россельхозбанк, Веста Банк, Почта Банк и банк «Платина».



К выплатам из бюджета (g2c-платежи) относятся пенсии и иные соцвыплаты из Пенсионного фонда России, выплаты госслужащим, зарплаты работников государственных и муниципальных организаций, государственные стипендии, а также ежемесячное пожизненное содержание судей, перечисляет заместитель гендиректора по правовым вопросам компании «Амулекс» Юлия Галуева. В настоящее время банки обязаны в соответствии с законом переводить выплаты из бюджета на карты «Мир» . Чтобы такие операции можно было проводить через СБП на банковский счет, к которому может быть привязана любая карта , потребуются законодательные изменения, уточнила юрист.

В ПФР отметили, что идея использовать Систему быстрых платежей для перечисления пенсий и других социальных выплат с фондом не обсуждалась.

В проекте стратегии развития платежной системы ЦБ до 2023 года описаны 36 целей по трем основным направлениям: совершенствование регулирования, стабильность и развитие инфраструктуры и услуг, координация и международное сотрудничество, указывает РБК. Предыдущая стратегия была одобрена советом директоров ЦБ в 2013 году и действовала до 2018 года включительно. Часть предложений из числа задач новой стратегии находятся на разных стадиях реализации. Кроме запуска нового функционала в Системе быстрых платежей ЦБ, в частности, планирует до 2023 года:

обеспечить надзор за деятельностью операторов по приему платежей. К таким операторам относятся платежные агенты, которые принимают платежи от населения, например за ЖКУ и сотовую связь, через свои терминалы. Это, в частности, салоны связи «Связной», «Евросеть» и т. п.;

разработать систему трансграничной передачи финансовых сообщений с возможностью проведения расчетов через блокчейн. Пилотная версия системы не менее чем с двумя странами ЕАЭС может быть запущена в 2022—2023 годах, следует из документа;

определить возможности и условия применений Open API в платежной сфере (интерфейс, который позволяет внешней программе обращаться к внутренней программе участника платежного рынка, где хранятся данные о клиентах, продуктах и т. п.) для повышения доступности и раскрытия информации о платежных сервисах и инфраструктуре.

ЦБ также не исключает создания новых платежных продуктов и сервисов, для этого он будет формировать правовую базу.



Доля объема безналичных операций в розничной торговле должна увеличиться с 56% в 2019 году до 70% в 2023 году. Доля переводов по картам «Мир» между физлицами должна вырасти с 6% до 25%, а доля платежей по ним в общем объеме платежей банковскими картами — с 15% до 30%.