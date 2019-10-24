«Тинькофф» и CloudPayments запускают CloudTips — первый банковский сервис для безналичных чаевых, донатов, адресных пожертвований и т. п. Об этом в четверг объявили в банке.

CloudTips позволит перечислять безналичные чаевые в любых сферах услуг, где они могут быть востребованы, например официантам, барменам, парикмахерам, таксистам, курьерам и т. д. С его помощью можно будет перечислять донаты стримерам, делать адресные пожертвования — например, уличным музыкантам и артистам, проводить краудфандинг.

Сейчас сервис доступен в пилотном режиме в нескольких московских ресторанах, в ближайшее время к проекту также подключатся несколько крупнейших ресторанных холдингов. К пилотному проекту также уже присоединились популярная кавер-группа Brevis Brass Band, нередко выступающая на улицах Москвы, агрегатор салонов красоты Salonetix, производитель мерча «Караваев», который будет выпускать футболки и толстовки с индивидуальными QR-кодами заказчиков. Планируется, что к концу 2019 года ежедневно через CloudTips будет осуществляться десятки тысяч трансакций.

CloudTips работает на основе QR-кода, поэтому для совершения платежа пользователю не нужно предварительно регистрироваться или устанавливать отдельное приложение. «Достаточно всего лишь сканировать камерой смартфона индивидуальный QR-код получателя денег. После этого пользователь попадет на страницу в браузере, где сможет ввести нужную сумму и при необходимости оставить отзыв или комментарий», — поясняют систему работы нового сервиса в Тинькофф Банке.

Отправить перевод можно через Apple Pay, Google Pay или введя номер банковской карты .

Пользователям, которые планируют получать платежи через CloudTips на свою банковскую карту, нужно сформировать личный QR-код, пройдя регистрацию на сайте CloudTips. В личном кабинете получателя хранятся все данные о трансакциях: суммы и комментарии, там же представлены варианты использования QR-кода. «Например, его можно встроить в чек, напечатать на визитке или поместить в тейбл-тент», — указано в сообщении.

CloudTips создан на технической базе сервиса CloudPayments (95% принадлежит группе «Тинькофф»), в его основе — технология безопасной сделки от «Тинькофф». Услуги по платежам в рамках сервиса предоставляет CloudPayments.



В будущем CloudTips будет интегрирован в мобильное приложение «Тинькофф» и его лайфстайл-сервисы. Например, пользователь, забронировав столик в ресторане через мобильное приложение «Тинькофф», получит push-уведомление о том, что в этом заведении можно перевести чаевые официанту через CloudTips.