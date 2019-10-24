На первой строчке рейтинга — его бессменный лидер Елена Батурина с состоянием в 1,2 млрд долларов, за ней идет основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в 1 млрд долларов.
Журнал Forbes представил новый рейтинг самых богатых российских женщин. В нем впервые в истории оказались сразу две обладательницы миллиардного состояния (в долларовом выражении). Совокупное состояние участниц рейтинга выросло до рекордной суммы в 9,9 млрд долларов, указывает издание.
На первой строчке рейтинга — его бессменный лидер Елена Батурина (с состоянием в 1,2 млрд долларов, как указано на сайте Forbes), за ней идет основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (1 млрд долларов). В 2018 году оборот Wildberries вырос почти до 119 млрд рублей. Сейчас интернет-магазин обрабатывает по 500 тыс. заказов в день. «Если продажи Wildberries продолжат увеличиваться на десятки процентов ежегодно, то мы увидим смену лидера в рейтинге богатейших женщин», — рассуждают составители.
В предыдущие два года состав участниц рейтинга обновился почти наполовину. В этом году появился еще один новичок: это Татьяна Ковальчук, супруга петербургского миллиардера Юрия Ковальчука, который входит в ближайшее окружение президента Владимира Путина.
Напомним, что Юрий Ковальчук является ключевым акционером банка «Россия» и квалифицируется Центробанком как лицо, под значительным влиянием которого находится кредитная организация. В числе прочих активов семья Ковальчуков опосредованно контролирует часть крупнейшей российской страховой компании — группы «СОГАЗ», уточняют в Forbes.
Также в рейтинг вернулись две участницы топ-25 богатейших женщин предыдущих лет. Первая — Лариса Алекперова, жена акционера и президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова. Вторая — Мария Шарапова. «Отбыв 15-месячную дисквалификацию за применение допинга, теннисистка вернулась на корт, но больших побед пока не добилась. Тем не менее ей удалось, по оценке Forbes, вернуть часть рекламных доходов», — отмечают в журнале.
|МЕСТО
|ИМЯ
|ИСТОЧНИК
|СОСТОЯНИЕ, $ МЛН
|ВОЗРАСТ
|1
|
Елена Батурина
|Инвестиции
|1200
|56
|2
|
Татьяна Бакальчук
|Wildberries
|1000
|43
|3
|
Татьяна Ковальчук
|«СОГАЗ»
|600
|4
|
Елена Рыболовлева
|Инвестиции
|600
|52
|5
|
Ольга Белявцева
|Инвестиции
|550
|49
|6
|
Лилия Ротенберг
|TPS Real Estate
|500
|41
|7
|
Татьяна Кузнецова
|«Новатэк»
|460
|59
|8
|
Наталья Луценко
|Группа «Содружество»
|425
|9
|
Лидия Михайлова
|Группа «Черкизово»
|415
|61
|10
|
Евгения Гурьева
|«Фосагро»
|390
|60
|11
|
Наталия Опалева
|GV Gold
|340
|50
|12
|
Марина Седых
|Иркутская нефтяная компания
|320
|59
|13
|
Ирина Абрамович
|Инвестиции
|300
|52
|14
|
Любовь Хоба
|«ЛУКОЙЛ»
|300
|62
|15
|
Наталья Касперская
|Инвестиции
|270
|53
|16
|
Гузелия Сафина
|ТАИФ
|270
|64
|17
|
Людмила Антипова
|УСМК
|250
|63
|18
|
Лариса Белоброва
|НБАМР
|250
|54
|19
|
Светлана Борцова
|«Прогресс»
|250
|49
|20
|
Полина Юмашева
|En+ Group
|250
|39
|21
|
Ольга Груздева
|Инвестиции
|200
|45
|22
|
Екатерина Игнатова
|Инвестиции
|180
|51
|23
|
Лариса Алекперова
|Инвестиции
|180
|62
|24
|
Ирина Герасименко
|Инвестиции
|180
|58
|25
|
Мария Шарапова
|Инвестиции
|180
|32
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