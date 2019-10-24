Журнал Forbes представил новый рейтинг самых богатых российских женщин. В нем впервые в истории оказались сразу две обладательницы миллиардного состояния (в долларовом выражении). Совокупное состояние участниц рейтинга выросло до рекордной суммы в 9,9 млрд долларов, указывает издание.

На первой строчке рейтинга — его бессменный лидер Елена Батурина (с состоянием в 1,2 млрд долларов, как указано на сайте Forbes), за ней идет основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (1 млрд долларов). В 2018 году оборот Wildberries вырос почти до 119 млрд рублей. Сейчас интернет-магазин обрабатывает по 500 тыс. заказов в день. «Если продажи Wildberries продолжат увеличиваться на десятки процентов ежегодно, то мы увидим смену лидера в рейтинге богатейших женщин», — рассуждают составители.

В предыдущие два года состав участниц рейтинга обновился почти наполовину. В этом году появился еще один новичок: это Татьяна Ковальчук, супруга петербургского миллиардера Юрия Ковальчука, который входит в ближайшее окружение президента Владимира Путина.

Напомним, что Юрий Ковальчук является ключевым акционером банка «Россия» и квалифицируется Центробанком как лицо, под значительным влиянием которого находится кредитная организация. В числе прочих активов семья Ковальчуков опосредованно контролирует часть крупнейшей российской страховой компании — группы «СОГАЗ», уточняют в Forbes.

Также в рейтинг вернулись две участницы топ-25 богатейших женщин предыдущих лет. Первая — Лариса Алекперова, жена акционера и президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова. Вторая — Мария Шарапова. «Отбыв 15-месячную дисквалификацию за применение допинга, теннисистка вернулась на корт, но больших побед пока не добилась. Тем не менее ей удалось, по оценке Forbes, вернуть часть рекламных доходов», — отмечают в журнале.

МЕСТО ИМЯ ИСТОЧНИК СОСТОЯНИЕ, $ МЛН ВОЗРАСТ
1

Елена Батурина

 Инвестиции 1200 56
2

Татьяна Бакальчук

 Wildberries 1000 43
3

Татьяна Ковальчук

 «СОГАЗ» 600
4

Елена Рыболовлева

 Инвестиции 600 52
5

Ольга Белявцева

 Инвестиции 550 49
6

Лилия Ротенберг

 TPS Real Estate 500 41
7

Татьяна Кузнецова

 «Новатэк» 460 59
8

Наталья Луценко

 Группа «Содружество» 425
9

Лидия Михайлова

 Группа «Черкизово» 415 61
10

Евгения Гурьева

 «Фосагро» 390 60
11

Наталия Опалева

 GV Gold 340 50
12

Марина Седых

 Иркутская нефтяная компания 320 59
13

Ирина Абрамович

 Инвестиции 300 52
14

Любовь Хоба

 «ЛУКОЙЛ» 300 62
15

Наталья Касперская

 Инвестиции 270 53
16

Гузелия Сафина

 ТАИФ 270 64
17

Людмила Антипова

 УСМК 250 63
18

Лариса Белоброва

 НБАМР 250 54
19

Светлана Борцова

 «Прогресс» 250 49
20

Полина Юмашева

 En+ Group 250 39
21

Ольга Груздева

 Инвестиции 200 45
22

Екатерина Игнатова

 Инвестиции 180 51
23

Лариса Алекперова

 Инвестиции 180 62
24

Ирина Герасименко

 Инвестиции 180 58
25

Мария Шарапова

 Инвестиции 180 32