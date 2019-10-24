Доля евро в резервах центральных банков мира составляет в данный момент около 20%, в то время как десять лет назад евро занимала 28% резервов. В то же время доля доллара осталась без изменений — сегодня, как и десять лет назад, она составляет 62%. Такие цифры привел глава «Роснефти» Игорь Сечин на на XII Евразийском форуме в Вероне.

Говоря о роли доллара в мировой финансовой системе, Сечин обратил внимание, что доля США в мировой торговли последние 10 лет сохраняется на уровне 24%, при этом большинство расчетов в мировой торговле ведется в долларах. Так, в торговле нефтью и нефтепродуктами доля доллара достигает 90%.