Сбербанк расторгнет договор с Национальной службой взыскания, чей сотрудник задержан по подозрению в утечке персональных данных клиентов банков. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«В связи с нарушением условий договора и утратой доверия Сбербанк в кратчайшие сроки расторгнет договор с ООО «НСВ» и проведет аудит систем защиты персональных данных проблемных заемщиков, используемых коллекторскими агентствами — подрядчиками Сбербанка», — сообщили в госбанке.

Ранее в четверг сообщалось, что сотрудники МВД России задержали подозреваемого в утечке персональных данных клиентов банков. По предварительным данным, мужчина является сотрудником ООО «НСВ» (Национальная служба взысканий). Установлено, что он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом «Антон 2131». В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 183 УК РФ. Он доставлен в органы полиции для проведения следственных действий.

«Сбербанк подтверждает информацию, размещенную на официальном сайте МВД России. Преступные действия совершены сотрудником компании «Национальная служба взыскания» (ООО «НСВ»), что установлено правоохранительными органами при поддержке службы безопасности ПАО Сбербанк. Как мы и говорили ранее, утечек персональных данных клиентов из Сбербанка и наших дочерних компаний не было», — заявили в финучреждении.