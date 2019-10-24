Рост потребления электроэнергии в мировом энергобалансе вырастет к 2040 году с нынешнего уровня в 20% до 30%, однако это не приведет к существенному снижению доли углеводородного топлива. Если в настоящее время доля нефти и газа в энергобалансе составляет 54%, то в 2040 году она достигнет 53%. Такой прогноз представила президент компании Eni Эмма Марчегалья, выступая на XII Евразийском форуме в Вероне, передает корреспондент Банки.ру.

По ее словам, все прогнозы о том, что у углеводородного топлива нет будущего, являются неправдой. Отрасль действительно сталкивается с новыми вызовами, но они не связаны с сокращением добычи. Но баланс нефти и газа меняется в пользу последнего.

Компания Eni планирует в ближайшее время увеличить добычу газа до 60%, сообщила Марчегалья.