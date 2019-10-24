Место России в рейтинге Doing Business Всемирного банка потенциально выше 28-го, так как банк учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, эти предложения банком изучаются. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор банка от РФ Роман Маршавин.

«Наше место [в рейтинге] потенциально выше, потому что банк пока не во всех областях учитывает реформы. Мы дали в этом году предложения по совершенствованию методики рейтинга, банк их изучает», — сказал он в беседе с ТАСС. Предложения подготовило Минэкономразвития, пояснил он.

«Руководство банка благодарно нам за предложения по улучшению методик сбора информации и само признает необходимость изменений. В следующем году в рейтинг добавятся новые показатели», — сообщил он.

Всемирный банк опубликовал сегодня ежегодный рейтинг Doing Business, в котором Россия за год поднялась на три ступени и заняла 28-е место среди 190 стран. В прошлогоднем рейтинге Россия находилась на 31-й позиции.

Маршавин уверен, что благодаря «регуляторной гильотине» Россия продолжит продвигаться выше по рейтингу. Он уверен, что продвижение в том числе стало возможным благодаря тому, что «команда Минэкономразвития совместно с другими ведомствами и компаниями активно взаимодействует со Всемирным банком».