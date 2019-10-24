Россия заняла 28-ю строчку в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса, свидетельствует информация на сайте проекта . Напомним, что годом ранее Россия была на 31-м месте .

Что касается отдельных показателей, учтенных в рейтинге, то самое высокая оценка у России по подключению к системе электроснабжения — седьмое место (против 12-го годом ранее). Страна осталась на 12-м месте по регистрации собственности, опустилась на 21-е (с 18-го) по обеспечению исполнения контрактов, на 25-е (с 22-го) — по получению кредитов, существенно улучшила позиции в рейтинге по получению разрешений на строительство — до 26-го места (с 48-го), ухудшила до 40-го места (с 32-го) — по регистрации предприятий, ушла на 57-ю строчку (с 55-й) по показателю «разрешение неплатежеспособности», опустилась на 58-е место (с 53-го) по налогообложению, потеряла сразу 15 строчек по защите миноритарных акционеров, оказавшись на 72-й (против 57-й год назад), и осталась на 99-й позиции по международной торговле.

В баллах в России улучшилась ситуация по шести показателям из десяти: регистрации предприятий, получению разрешений на строительство, подключению к системе электроснабжения, защите миноритарных инвесторов, налогообложению и разрешению неплатежеспособности, свидетельствуют данные Всемирного банка.

В топ-10 рейтинга Doing Business вошли Новая Зеландия (первое место), Сингапур, Гонконг, Дания, Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.

Помимо этих стран Россию по легкости ведения бизнеса обгоняют Литва (11-е место), Малайзия, Маврикий, Австралия, Тайвань, ОАЭ, Северная Македония, Эстония, Латвия, Финляндия, Таиланд, Германия, Канада, Ирландия, Казахстан, Исландия и Австрия.

Сразу за Россией в рейтинге идет Япония (29-е место).



Президент РФ Владимир Путин в майских указах 2012 года ставил задачу достижения к 2018 году 20-й строчки в рейтинге стран и территорий по легкости ведения бизнеса. В 2012 году Россия находилась на 120-й строчке.