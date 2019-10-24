Предприниматели Республики Крым смогут с декабря 2019 года подавать заявки в первую Региональную лизинговую компанию. Об этом сообщила в четверг замминистра экономического развития республики Светлана Сирота, передает принадлежащий агентству ТАСС портал «Будущее России. Национальные проекты».

Крымский парламент 23 октября выделил Министерству экономического развития республики 1,2 млрд рублей по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» на создание РЛК.

«Объективно скажу, что заявки от предпринимателей мы начнем принимать в декабре этого года… У нас все готово», — сказала Сирота на заседании комитета Госсовета республики по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства.

Глава комитета Оксана Доброрез отметила важность открытия РЛК для крымских предпринимателей. «Мы держим этот вопрос на контроле, потому что понимаем, как важна Региональная лизинговая компания, которую ждет бизнес. Она станет толчком для развития малого и среднего предпринимательства», — подчеркнула она.



Создание РЛК в Крыму предусмотрено нацпроектом по поддержке малого и среднего предпринимательства. РЛК даст возможность предпринимателям получать в лизинг по льготной ставке 6% отечественное оборудование и под 8% — иностранное.