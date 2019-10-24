Россия остается лучшей среди стран БРИКС в рейтинге Doing Business и опережает многие европейские страны, однако даже чтобы сохранить свои позиции в рейтинге необходимо многое сделать для создания предсказуемых условий ведения бизнеса, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«Движение вперед продолжаем, Россия остается лучшей из стран БРИКС, мы опережаем более половины Европы в этом рейтинге: такие страны, как Франция, Голландия — они позади нас, мы находимся между Австрией и Японией. Но конкуренция, конечно, усиливается, конкуренция здесь серьезная: тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает. Поэтому для того чтобы даже сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед», — сказал Орешкин.

По его словам, инвесторы, оценивая деловой климат в России, значительное внимание обращают и на стабильность регулирования экономики, и этот вопрос, в том числе, был затронут в ходе встречи консультативного совета по иностранным инвестициям.

«Как раз этот рейтинг, Doing Business, он стабильность регуляторики не меряет. Частые изменения условий, низкая предсказуемость — это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего, потому что с процедурами мы справились, теперь нужно справиться со стабильностью, это главная задача правительства на ближайшее время», — заключил министр.