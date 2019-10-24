На ежегодном Международном форуме «Вся банковская автоматизация-2019» BSS сфокусировалась на представлении наиболее перспективных и востребованных разработок с точки зрения анализа тенденций финансового рынка. Профессиональное банковское сообщество оценило исключительный уровень экспертизы и компетенции и высказало заинтересованность в новых решениях.

Что же стало хедлайнером программы BSS?

Во-первых, это комплекс новых услуг по обеспечению информационной безопасности и снижению киберрисков. Многолетняя эффективная практика в области кибербезопасности позволяют BSS выступать в качестве Security Advisor. Если кратко, речь идет о наборе сервисов, которые обеспечивают вскрытие уязвимостей и ошибок в настройках безопасности. Это внешний и внутренний пентест, анализ защищенности веб- и мобильных приложений, Wi-Fi сетей, социотехнический тест на проникновение, имитация DDoS-атак, тестирование сценариев мошенничества, анализ исходного кода, RedTeam, тест на физическое проникновение в офис, OSINT, аудит и консалтинг ИБ. Что важно, разработаны собственные подходы, сочетающие лучшие мировые практики и исключительную ориентацию на финансовую отрасль.

Во-вторых, это, как часто считается, самая хайповая тема последнего времени – нейротехнологии и искусственный интеллект (AI). Только для BSS это серьезная, кропотливая, многолетняя работа в области R&D. И здесь есть свои заметные успехи. Так, в 2019 году два интеллектуальных помощника BSS из разных профессиональных областей отмечены экспертным признанием и наградами. Это виртуальный помощник БПС-Сбербанка «Алеся» и Цифровой интеллектуальный госслужащий «Николай» в МФЦ Новосибирской области. На ВБА речь шла о создании нового уровня customer care вместе с решениями BSS на базе нейротехнологий. Ключевой тезис – BSS предлагает Digital2VirtualAssistants – это единое решение для омниканального взаимодействия. Включает системы голосового взаимодействия, текстового взаимодействия, распознавания и обработки речи, хранения и обработки голосовых образцов, речевую аналитику и голосовую биометрию. При этом решения BSS могут развиваться и адаптироваться к новым требованиям силами банка или его партнёров. Они обладают гибкостью, скоростью, масштабируемостью, независимостью от поставщиков.

Третья тема – классические компетенции BSS. Компания не прекращая, ведет активную разработку и реализацию решений в области дистанционного обслуживания клиентов. Создает высокотехнологичную экосистему, позволяющую банкам эффективно решать бизнес-задачи и получать удобный, безопасный и современный сервис их клиентам. Представив год назад качественно новую платформу Digital2Go, отмеченную в топ 5 рейтинга Business Internet Banking Rank 2018, BSS разработала на ее основе Digital2SME и Digital2Business Mobile. Первое решение предназначено для дистанционного обслуживания корпоративных клиентов малого, микробизнеса и индивидуальных предпринимателей. Второе представляет собой полноценный мобильный офис корпоративного клиента. Это мобильное приложение для банковского обслуживания широкого спектра клиентов: от индивидуальных предпринимателей до клиентов среднего и крупного бизнеса. Спикер рассказал, зачем BSS выпустила эти решения, почему они сделаны именно такими и что в них так привлекает клиентов.

Если вас заинтересовали темы выступлений экспертов BSS, пожалуйста, обратитесь к своему менеджеру или в дирекцию продаж BSS для получения более подробной информации, презентаций спикеров, детальной консультации по всем возникающим вопросам.