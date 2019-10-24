Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги банка «Московское Ипотечное Агентство»: в частности, долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте — на уровне «Ba3» с сохранением «стабильного» прогноза, базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности — на уровне «b1». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Подтверждение рейтингов со «стабильным» прогнозом отражает сильную достаточность капитала банка, наличие у него существенной подушки ликвидности, включающей в основном ликвидные ценные бумаги с фиксированным доходом, и умеренную вероятность поддержки банка со стороны единоличного акционера — города Москвы.

В то же время уровень рейтингов ограничивается рисками, обусловленными тем, что бизнес-модель банка связана с целями городской политики и, соответственно, на бизнесе могут отразиться изменения в стратегических приоритетах столичной администрации, следует из сообщения аналитиков. Так, от этих факторов зависят сильные в настоящий момент показатели прибыльности и профиль фондирования банка. При этом агентство не выражает озабоченности по поводу каких-либо конкретных моментов, связанных с управлением банком.



Также отмечается, что «нишевая» рыночная модель определяет низкую диверсификацию бизнеса банка «МИА»: он сконцентрирован в одном регионе (Москве) и одном широком сегменте (недвижимости). Эти риски концентрации вылились в низкое качестве ссудного портфеля банка, в котором проблемные кредиты достигли 43% по состоянию на 1 июля 2019 года. Однако эти кредиты были полностью покрыты резервами, уточняют аналитики.