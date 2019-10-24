Акции российских компаний ТЭК в полтора раза привлекательнее российского рынка акций целом: за последние пять лет они выросли на 124 пункта, в то время как российский индекс в целом вырос в примерно на 80%. Об этом заявил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Он призвал иностранных инвесторов обратить внимание на привлекательность этих бумаг. Впрочем, этот сектор уже привлек 35 млрд долларов за последние пять лет, заявил Костин. Он обратил внимание, что нефтегазовая отрасль в России чувствует себя уверенно, их долговая нагрузка снижается, а денежный поток с 2014 года вырос вдвое.

Он также приветствовал процесс дедолларизации и приветствовал решение руководства «Роснефти» перейти в расчетах за поставки энергоносителей в Европу в евро. Это поможет европейскому бизнесу, уверен Костин.