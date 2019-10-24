Судья Национального суда Испании начал расследование по еще одному иску против акционера консорциума «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и компании LetterOne в связи с покупкой продуктового ретейлера Dia, сообщили в суде.



Расследование началось после того, как Верховный суд передал это дело на рассмотрение Национального суда. В своем постановлении судья постановил начать предварительное расследование: согласно процедуре, это формальное установление личностей истцов, а также уведомление о начале расследования и передача соответствующей документации Фридману и LetterOne.

Кроме того, судья направил официальное письмо в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг (CNMV), чтобы она назначила экспертов. В иске против Фридмана утверждается, что он якобы намеренно добивался падения акций Dia, чтобы купить ее по более низкой цене.

В мае компании LetterOne Михаила Фридмана удалось получить контроль над почти 70% капитала продуктового ретейлера Dia. Оферта была принята держателями 57,41% акций и 40,76% капитала компании.

Продуктовый ретейлер Dia был основан в 1979 году, его штаб-квартира находится в мадридском районе Лас-Росас. Розничная сеть компании насчитывает более чем 7,3 тыс. магазинов, штат составляет 67 тыс. сотрудников. LetterOne сообщила о намерении выкупить Dia в начале февраля, предложив по 0,67 евро за акцию. В рамках сделки LetterOne намерена инвестировать 500 млн в капитал ретейлера.

В 2018 году убытки Dia достигли 352 млн евро. Потери за первый квартал этого года составили еще 175 млн. Общий долг компании — 912 млн евро. LetterOne удалось достичь предварительного соглашения об отсрочке погашения долга до 2023 года и предоставлении новых линий ликвидности на 380 млн евро с 16 из 17 кредиторов, которые предоставили 77,5% финансирования, — за исключением банка Santander. Но для заключения договоренностей необходимо соглашение со всеми кредиторами.

В отношении Фридмана Национальный суд ведет еще одно расследование — по поводу попытки приобретения российскими инвесторами, связанными с Фридманом, испанской компании Zed WorldWide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи). Обвинение считает, что российский миллиардер мог воспользоваться ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, и влиял на ее финансовое состояние через третьих лиц. Как следует из прокурорского запроса, Фридман «контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к банкротству Zed WordWide».