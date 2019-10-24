Индекс Мосбиржи в ходе торгов 24 октября превысил отметку 2 850 и обновил исторический максимум, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 16:28 мск, индекс Мосбиржи увеличился на 1,29% и достиг 2 857,94 пункта. Индекс РТС на это же время поднялся на 0,98%, до 1406,1 пункта.

Российские фондовые индексы показывали положительную динамику, поднявшись до новых локальных максимумов, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Внешний фон к середине дня складывается умеренно позитивный. Нефтяные цены остаются в минусе и теряют порядка 0,5% в рамках коррекции после закрепления накануне выше психологически важных отметок (60 долларов для Brent и 55 долларов для WTI). Котировкам еще предстоит показать способность удержать указанные уровни», — комментирует эксперт.