Сбербанк ежегодно набирает 50 тыс. сотрудников, но для того, чтобы попасть в команду организации, придется пройти все круги ада. Об этом в эфире телеканала « Россия-1 » в четверг рассказал глава Сбербанка Герман Греф, куратор направления «Финансы и технологии» в рамках конкурса управленцев «Лидеры России».

«У нас действует правило — нанимай медленно, увольняй быстро. Поэтому, чтобы попасть к нам, придется пройти все круги ада. <...> Или достигай результата, или уходи — такое правило, которое действует во всех современных компаниях», — сказал Греф.

«Мы набираем каждый год 50 тысяч новых сотрудников. В частности, в нашей школе, инженерной, до конца следующего года должно учиться 6 тысяч человек, а выпуск годовой будет составлять 2 тысячи», — отметил он, добавив, что в том числе и около 2,5 тыс. сотрудников Сбербанка подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России».

Греф заметил, что Сбербанк заинтересован в новых потоках мотивированных и толковых людей. «Для нас это вопрос выживаемости, потому что сегодня в современной экономике твоя конкурентноспособность — это конкурентноспособность тех людей, которые у тебя работают», — заключил он.

Ранее сообщалось, что около 15 тыс. заявок поступило от потенциальных кандидатов на участие в профильном направлении «Финансы и технологии» в рамках конкурса управленцев «Лидеры России» за первую неделю с начала приема заявок.