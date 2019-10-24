Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Росэксимбанка на уровне «ruAА». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, сильными позициями по капиталу и ликвидности, а также адекватным качеством активов и корпоративного управления. Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны акционеров и федеральных органов власти, обусловленная ролью банка как института развития», — отмечается в сообщении.



По данным аналитиков, банк поддерживает нормативы достаточности собственных средств на высоком уровне (на 1 сентября 2019-го Н1.0=28%; Н1.1=21,6%; Н1.2=21,6%), при этом буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать полное обесценение около 15% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения обязательных нормативов.

Кредитный портфель юрлиц формирует порядка 36% валовых активов банка и характеризуется приемлемым уровнем просроченной задолженности (7,8% на 1 сентября 2019-го, что соответствует среднерыночному значению) и умеренно высокой долей ссуд III—V категорий качества (35% на 1 сентября 2019-го), заключили в «Эксперт РА».

