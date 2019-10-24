Рейтинг банка обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, сильными позициями по капиталу и ликвидности, а также адекватным качеством активов и корпоративного управления.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Росэксимбанка на уровне «ruAА». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.
«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, сильными позициями по капиталу и ликвидности, а также адекватным качеством активов и корпоративного управления. Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны акционеров и федеральных органов власти, обусловленная ролью банка как института развития», — отмечается в сообщении.
По данным аналитиков, банк поддерживает нормативы достаточности собственных средств на высоком уровне (на 1 сентября 2019-го Н1.0=28%; Н1.1=21,6%; Н1.2=21,6%), при этом буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать полное обесценение около 15% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения обязательных нормативов.
Кредитный портфель юрлиц формирует порядка 36% валовых активов банка и характеризуется приемлемым уровнем просроченной задолженности (7,8% на 1 сентября 2019-го, что соответствует среднерыночному значению) и умеренно высокой долей ссуд III—V категорий качества (35% на 1 сентября 2019-го), заключили в «Эксперт РА».
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