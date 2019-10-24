Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 октября 2019 года выросла на 0,1 процентного пункта, до 29,8% против 29,7% месяцем ранее, сообщается в материалах регулятора.



По данным Центробанка, на начало октября номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, составил 2,617 трлн рублей при общем объеме рынка 8,785 трлн рублей.

Нерезиденты в сентябре увеличили вложения на 37 млрд рублей после их снижения в августе на 4 млрд рублей, замечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Он напоминает, что практически весь сентябрь рынок ОФЗ торговался в боковике на фоне ожидания паузы в цикле снижения ставки ЦБ РФ, в то время как новая волна снижения доходностей на рынке в связи с заявлениями регулятора началась уже в октябре.

«В этом ключе наращивание доли рынка нерезидентами в сентябре выглядит весьма дальновидным решением», — говорит аналитик.

По итогам октября эксперт ожидает дальнейшего роста доли нерезидентов на рынке ОФЗ, которая может вновь превысить 30%.

«Во-первых, благодаря увеличению предложения бумаг Минфином на аукционах (с начала месяца было продано ОФЗ на 138 миллиардов рублей по сравнению с 90 миллиардами рублей в сентябре), где нерезиденты традиционно активны. Во-вторых, за счет технического фактора — погашения флоутера на 108 миллиардов рублей, в котором основную базу инвесторов, с большой долей вероятности, составляли российские инвесторы (преимущественно банки)», — поясняет Грицкевич.