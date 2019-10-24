Банк России в четверг, 24 октября, сообщил о назначениях в своих департаментах, следует из релиза регулятора.

Так, с 5 ноября 2019 года директором департамента обеспечения банковского надзора Центробанка РФ назначен Александр Данилов. Ранее, с 2006 года, работал в «Фитч Рейтингз СНГ Лтд».

«Приказом председателя Банка России с 5 ноября 2019 года директором департамента обеспечения банковского надзора Центрального банка Российской Федерации назначен Данилов Александр Сергеевич», — пояснили в Центробанке.