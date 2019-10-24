Банк России установил факты манипулирования обыкновенными и привилегированными акциями «Мечела» и акциями «Иркутскэнерго» на торгах Московской биржи с февраля по май 2017 года, говорится в сообщении регулятора.



«В результате проверки Банк России установил, что в режиме основных торгов акциями клиентами одного и того же профессионального участника рынка ценных бумаг Синицыным Романом Андреевичем, Синицыным Андреем Андреевичем и Синицыной Анной Александровной совершались сделки по предварительному соглашению. При этом в ряде случаев Синицын Р. А. совершал аналогичные операции с акциями с брокерского счета, открытого в другом профессиональном участнике рынка ценных бумаг», — говорится в сообщении.

Как указывает ЦБ, анализ торгового поведения указанных лиц показал, что сделки с акциями между Синицыным Р. А. и Синицыным А. А., а также между Синицыным Р. А. и Синицыной А. А. заключались на основании заявок, поданных с минимальной разницей во времени и имеющих идентичные параметры цены и объема.

«При этом сделки с акциями совершались исключительно для достижения торговых целей указанных лиц и их действия не были связаны с эмитентами акций», — отмечает Банк России.

На момент совершения указанных сделок с акциями Роман Синицын занимал должность контролера рынка ценных бумаг Брокера, что позволило ему скрывать данные факты при составлении отчетности для представления органам управления Брокера и Банку России, поясняется в сообщении.

«В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» действия Синицына Р. А., Синицына А. А. и Синицыной А. А. относятся к манипулированию рынками акций, что является нарушением запрета, установленного частью 2 статьи 6 Федерального закона», — указывает регулятор.

В отношении Романа, Андрея и Анны Синицыных Банк России принял меры, направленные на недопущение аналогичных действий в дальнейшем. ЦБ также принял решение об аннулировании квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка, выданных Роману Синицыну.