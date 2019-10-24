Басманный суд Москвы продлил до 25 января срок содержания в СИЗО бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого по ряду уголовных дел, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить», — огласила решение судья. В деле есть обвинения в мошенничестве, организации преступного сообщества, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег. Ранее срок расследования дела был продлен до 25 марта.

«По делу необходимо провести определенное количество экспертиз, продлить срок ареста, наложенного на имущество, для выполнения этих действий, необходимо запросить и изъять документы из иностранных компаний. Наличие шенгенской и американской визы у Абызова делает невозможным избрание меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Абызов, Пелипасов и Степанов преследовали цель преступного обогащения, ходатайствую о продлении срока содержания до 25 января 2020 года», — заявил ранее следователь по особо важным делам Сергей Степанов.

Прокурор полностью поддержала его.

Также в четверг суд оставил в СИЗО бывшего гендиректора бизнес-группы «Ру-Ком» Николая Степанова и председателя совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александра Пелипасова. Накануне срок ареста был продлен заместителю Степанова Максиму Русакову, бывшему гендиректору новосибирской компании «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву и директору по экономике и финансам «РЭМиС» Галине Фрайденберг.



По мнению следствия, Абызов продолжал заниматься бизнесом, будучи федеральным министром. За это время он заработал 32 млрд рублей, которые СК РФ расценивает как полученные в результате преступления и затем легализованные. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 млрд рублей. Сам Абызов считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.



Первое же уголовное дело связано с обвинениями в том, что в 2011—2014 годах Абызов похитил 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области и вывел их за рубеж. Экс-министр себя виновным не считает.