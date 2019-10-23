Юнистрим открыл в Нацбанке корреспондентские счета, необходимые для осуществления денежных переводов, согласно изменениям в законодательстве Республики Таджикистан.

— Мы поддерживаем решения финансовых регуляторов всех стран, на территории которых работаем. Статус банка и возможность открытия счёта позволяют нам продолжить работу в Таджикистане, соблюдая все требования законодательства, — комментирует президент системы Юнистрим Кирилл Пальчун. — Мы с большим вниманием относимся к потребностям граждан Таджикистана, проживающих за рубежом, и помогаем им поддерживать связь с близкими благодаря Юнистрим. Наши клиенты высоко ценят надёжность, а мы ценим их доверие.

По статистике Центробанка РФ, поток денежных переводов в Таджикистан — второй по объёму в России. Денежные переводы Юнистрим между Таджикистаном и Россией, СНГ и Европой — востребованная услуга. Граждане республики часто выезжают в другие страны и, поддерживая связь с родными, активно пользуются возможностями онлайн переводов. Таджикистан входит в тройку стран СНГ, лидирующих по объёму переводов через Юнистрим.

— Внедрение Национального процессингового центра по денежным переводам поможет повысить прозрачность трансграничных денежных переводов, эффективность расчётов между всеми участниками НПЦ и повысить доверие к банковскому сектору в целом, — поясняет первый заместитель председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев. — Кроме того, инновационное решение с использованием единого интерфейса упростит работу банков с различными платёжными системами. Также мы сможем в полной мере соблюдать требования ФАТФ в рамках противодействия легализации средств, полученных преступным путем.

Юнистрим постоянно повышает доступность и удобство переводов в Таджикистан. На территории страны действуют 1100 пунктов обслуживания Юнистрим. Чтобы отправить деньги, клиенты могут обратиться в ближайший офис или использовать мобильное приложение Юнистрим. Переводы осуществляются мгновенно, адресаты получают деньги сразу в национальной валюте — сомони.