Использование деклараций об амнистии капитала в уголовных делах может стать распространенной практикой, пишут «Ведомости» : Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.

По мнению обвинения, преступная группа, в которую входил Израйлит, экономила за счет поставки некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. Из переписки сотрудников Израйлита в ICQ сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области узнали, что в начале 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии, а в марте 2017 года следователи добились разрешения суда на выемку декларации в здании центрального аппарата ФНС.

В начале октября прокурор во время слушаний в суде признал, что декларация была «излишне» включена в обвинительное заключение: по словам адвокатов, это означает, что в деле она останется, но суд не должен ее исследовать и строить на ней приговор, между тем Дзержинский районный суд Петербурга постановил, что, коль скоро Израйлиту инкриминированы преступления, на которые амнистия не распространяется, закон об амнистии здесь не применяется.



Эксперты называли использование декларации в уголовном деле опасным прецедентом, подрывающим доверие к амнистии капитала, а «Ведомости» напоминают, что ранее, в 2014 году, президент РФ Владимир Путин обещал во время первого этапа амнистии, что тот, кто ею воспользуется, получит «твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным».