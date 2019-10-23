Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддерживает заявления Минфина о необходимости разработки более «амбициозного» плана по приватизации, но считает, что это нужно было обсуждать до первого чтения законопроекта о трехлетнем бюджете.

Кудрин обратил внимание на то, что в законопроекте о бюджете на 2020—2022 годы заложены рекордно низкие доходы от приватизации — 11 млрд на все три года.

«На прошлой неделе Антон Германович (Силуанов, министр финансов и первый вице-премьер. — Прим. ред.) вернулся к вопросу о более амбициозном плане приватизации. Мы приветствуем эти заявления, но вообще то это следовало обсуждать до бюджета»,— заявил Кудрин, выступая в Госдуме на первом чтении трехлетнего бюджета.

Напомним, 19 октября Силуанов заявил, что правительство в ближайшее время приступит к подготовке «более амбициозного» плана приватизации. Проект программы приватизации, которую представило Минэкономразвития, предполагает продажу до 2022 года части госпакетов «Русгидро», «Совкомфлота», «Транснефти», «Ростелекома», «Россетей» и ОЗК. РЖД, «Аэрофлот» и «Первый канал» в программу включать не планируется.