Как минимум один инвестор в криптовалюту мессенджера Telegram готов подождать, пока братья Павел и Николай Дуровы урегулируют претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Это основатель компании QIWI Сергей Солонин, вложивший в Gram 17 млн долларов, сообщают «Известия» со ссылкой на самого бизнесмена.

Американский регулятор ранее в октябре подал иск к Telegram Group и TON Issuer и приостановил ICO блокчейн-платформы TON, на которой будет работать криптовалюта Gram. По данным комиссии, в январе — марте 2018 года братья Дуровы продали 2,9 млрд монет и привлекли 1,7 млрд долларов. У проекта всего 171 инвестор, включая 39 резидентов США. SEC недовольна тем, что не была раскрыта финансовая информация компаний, как того требуют законы о ценных бумагах США.

Сергей Солонин рассказал «Известиям», что не собирается забирать свои деньги из проекта из-за иска SEC и согласен на перенос срока передачи токенов. О планах других инвесторов криптовалюты он не знает. Из 171 инвестора Gram известны только двое — это Солонин и основатель компании «Вим-Билль-Данн» Давид Якобашвили. Последний отказался от комментариев.

В среду, 23 октября, истекает срок, к которому инвесторы Gram должны сообщить, готовы ли они к переносу запуска TON. Для продления дедлайна нужно согласие большинства, напомнил аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. Если же более 50% будут против, Дуровы вернут 77% вложений . Остальная часть денег могла быть потрачена на развитие проекта, следует из иска SEC.

Если инвесторы не захотят ждать, пока Дуровы разбираются с SEC, то проекту предстоят дорогостоящие и долгие суды, объяснил управляющий партнер юридической компании «ЭБР» Александр Журавлев. Спор будет рассматриваться в коммерческом арбитраже Лондона и разрешаться по праву Англии, рассказал он. Таким образом, процедура может затянуться более чем на год. К тому же третейские суды не разглашают информацию и детали о спорах, поэтому широкой общественности вердикт будет неизвестен.

Но даже если инвесторы согласятся на перенос, Дуровым, возможно, придется разбираться с большим числом финансовых посредников, участвующих в сделке. Обычно это банки, брокеры, финансовые консультанты, аналитики, андеррайтеры (руководят процессом выпуска ценных бумаг), объяснил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов. «Сделка, кажущаяся со стороны простой куплей-продажей, на практике обрастает большим количеством договоров, а следовательно, и обязательств, которые могут быть привязаны к финальной передаче токенов, — сказал он. — Если токены не передаются вовремя, могут сработать штрафные или другие механизмы защиты».

Банки и брокеры, скорее всего, потребуют себе вознаграждение в размере 2—3% от собранной со всех инвесторов суммы, то есть около 40 млн долларов, говорит аналитик «Финама» Леонид Делицын.

Во время первого инвестиционного раунда Дуровы предлагали купить Gram по 0,37 доллара за штуку, во время второго раунда — уже по 1,33 доллара, говорится в иске SEC. По прогнозу основателей проекта, в свободной продаже криптовалюта будет стоить 3,62 доллара.



Суд проведет слушания по делу Telegram в феврале 2020 года.