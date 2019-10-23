ФНС может выявлять в режиме онлайн случаи найма самозанятых вместо штатных работников, заявили RNS в пресс-службе ведомства.

«В ФНС России был выработан алгоритм работы с инструментами контроля подобных нарушений. Существует онлайн — база данных, позволяющая проводить автоматизированный анализ, применять риск-ориентированный подход и выявлять попытки подобной оптимизации в режиме онлайн», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что «с начала разработки эксперимента учитывались возможные риски, в которых недобросовестные игроки могут оптимизировать налогообложение за счет подмены трудовых отношений на договоры гражданско-правового характера с самозанятыми».

«Сейчас мы видим единичные случаи нарушений недобросовестными игроками рынка, в отношении которых будут проводиться контрольные мероприятия», — добавили в ФНС.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что со следующего года ФНС будет доначислять предприятиям налоги, если самозанятый гражданин работает только на этом предприятии. Силуанов добавил, что в течение этого года решено не проводить официальные проверки таких предприятий и не вводить меры ответственности за таких внештатных работников.



По данным вице-премьера, более 240 тыс. самозанятых зарегистрировали свой бизнес с начала эксперимента.

Пока в эксперименте со специальным налоговым режимом для самозанятых участвуют четыре региона: Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан. Эксперимент стартовал с 1 января 2019 года. Налоговые ставки, утвержденные в размере 4% на доходы, полученные самозанятыми от физических лиц, и 6% — на доходы от юридических лиц, не могут меняться весь период действия эксперимента.

