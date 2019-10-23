Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в заявлении бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина о признании незаконными действий финансового управляющего его имуществом, говорится в материалах суда.

Банкир обжаловал в апелляционном суде определение Арбитражного суда Татарстана от 23 августа.

Заявитель обвинил управляющего своим имуществом Елену Рогожкину в проведении собрания кредиторов Мусина 10 октября 2018 года с заведомо незаконной повесткой дня. По мнению заявителя, управляющий не представил в суд в установленные законом сроки положения о порядке, условиях и сроках реализации имущества Мусина. Также он считает, что Рогожкина необоснованно привлекала лиц для осуществления своей деятельности.

Арбитраж не согласился с доводами Мусина.

Заявителем доказательств нарушения финансовым управляющим требований закона о банкротстве не представлено, посчитал суд. Доказательств недобросовестного или неразумного поведения финансового управляющего Рогожкиной заявителем жалобы в материалы дела также не представлено.

Арбитражный суд Поволжского округа в августе оставил без изменения отказ Татфондбанку во включении долга перед ним в размере 21,5 млрд рублей в реестр требований кредиторов Мусина. Банк обжаловал в кассации определение Арбитражного суда Татарстана от 28 марта и постановление апелляции от 7 июня.

В мае арбитраж продлил на шесть месяцев срок реализации имущества Мусина.

Как следует из ходатайства финансового управляющего имуществом банкира Елены Рогожкиной, продление срока реализации имущества должника необходимо, так как в полном объеме не завершено формирование конкурсной массы должника. Также не произведена реализация имущества должника и не завершены расчеты с кредиторами.

Республиканский арбитраж 18 июля 2018 года удовлетворил исковое заявление Татфондбанка о признании Мусина несостоятельным (банкротом). В отношении должника была введена процедура реализации имущества. Ранее суд по заявлению Татфондбанка ввел процедуру реструктуризации долгов Мусина. Претензии АСВ к банкиру, согласно картотеке арбитражных дел, составляли 16,7 млн рублей.

Следственный комитет РФ 3 июля сообщил, что бывший председатель правления Татфондбанка Мусин предстанет перед судом по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

«По версии следствия, в декабре 2016 года перед введением в Татфондбанке временной администрации Мусин вывел ликвидное залоговое обеспечение на сумму более 20 миллиардов рублей. При этом его действиями банку был причинен ущерб в виде непогашенной задолженности по кредитам в размере более 7 миллиардов рублей», — говорится в релизе СК. Согласно сообщению ведомства, более 19 млрд рублей не были возвращены.

Объем уголовного дела в отношении Мусина составляет 517 томов, а следствие установило причастность обвиняемого и к другим преступлениям. «Совокупный ущерб от действий Мусина составил более 53 миллиардов рублей», — подчеркнули в СК. Обвиняемый находится под домашним арестом. Суд арестовал имущество по уголовному делу на сумму более 4,2 млрд рублей. Расследование проводил СК РФ по Республике Татарстан.