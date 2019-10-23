Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что доходы бюджета на 2020—2022 годы, сбалансированы. При этом он отметил, что есть риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний.

«Баланс доходов (бюджета на 2020—2022 годы. — Прим. ред.), в среднем, сбалансирован. Мы не видим больших рисков по ним»,— сказал глава Счетной палаты, выступая в Госдуме на чтении правительственного законопроекта о бюджете на 2020—2022 годы.

Алексей Кудрин при этом заявил, что всегда есть проблема по недополучению доходов от дивидендов госкомпаний. Он напомнил, что на 2019 год в бюджете были запланированы доходы 588 млрд рублей в виде дивидендов, но в поправках, которые были приняты весной 2019 года, они были снижены до 443 млрд рублей. На 2020 год в законопроекте заложено 543 млрд рублей дивидендов.

В целом, отметил глава СП, зависимость бюджета от нефтегазовых доходов снизилась. «Устойчивость бюджетной системы значительно возросла. Это позволяет уверенно говорить о выполнении всех взятых на себя обязательств»,— считает Алексей Кудрин.