Северо-Западный банк Сбербанка обеспечил возможность безналичной оплаты проезда в электричках на направлении Санкт-Петербург — Москва, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«На сегодняшний день на маршрутах работают 87 терминалов, благодаря чему пассажиры, которые по каким-то причинам не успели приобрести билет на станции, могут оплатить проезд картами Visa, Mastercard или «Мир» любого банка. Также устройства принимают оплату посредством платежных приложений Apple, Samsung и Google», — говорится в релизе.



В сентябре оборот безналичных средств на данном направлении превысил 500 тыс. рублей. Ожидается, что эта сумма вырастет минимум вдвое с окончанием ввода всех терминалов в эксплуатацию.

«Кроме оборудования электричек, мы рассматриваем возможность установки терминалов на устройства самообслуживания на станциях по маршруту Санкт-Петербург — Москва», — добавил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо.