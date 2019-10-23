С рядом государств запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.
Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 млрд долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов», — сказал Путин на пленарном заседании экономического форума «Россия-Африка» в Сочи.
По его словам, с рядом государств запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.
Путин призвал удвоить товарооборот с африканскими странами в течение четырех-пяти лет. «Все это позволяет рассчитывать на дальнейший прирост показателей торговли. Полагаю, нам вполне по силам в ближайшие четыре-пять лет еще раз удвоить объем товарооборота, это как минимум» — сказал президент РФ.
Он также отметил, что дополнительные возможности для сотрудничества РФ и Африки представляют развивающиеся в Африке интеграционные процессы.
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