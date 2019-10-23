Виджет сервиса Одобрим.ру позволяет обрабатывать кредитные заявки пользователей, проверять их через Бюро кредитных историй (БКИ) с помощью скоринговой системы и получать предварительное одобрение от банков. Владельцы сайтов могут встроить виджет на свою площадку в целях монетизации трафика. Процесс интеграции занимает 5–10 минут и понятен даже людям без технического образования.

Компания SimbirSoft помогла Одобрим.ру интегрировать скоринговую систему Одобрим.Ру для проверки кредитных заявок. Программа анализирует соотношение данных из анкеты пользователя, сведения из БКИ и рисковые параметры банков. Таким образом сервис рассчитывает для каждого пользователя его уникальную вероятность одобрения в каждом из банков-партнёров. Также эксперты SimbirSoft автоматизировали тестирование сервиса для обеспечения его надежной и качественной работы.

«Финтех-компании становятся все более технологичными и предлагают свои услуги потребителям как напрямую, так и через маркетплейсы, позволяющие сравнивать и выбирать банковские продукты от разных поставщиков. Наш сервис, разработанный при участии компании SimbirSoft, помогает потребителям сэкономить время и повысить вероятность одобрения кредита, а сайтам-партнерам – монетизировать свой трафик. При этом последним не нужно настраивать API c банками или проводить скоринг пользователей через БКИ. Все это мы берём на себя», — рассказывает CEO Одобрим.ру Дмитрий Глущенко.

С помощью сервиса Одобрим.ру пользователи увеличивают свои шансы на получение кредита, а потенциальные партнеры получают возможность повысить уровень одобрения по клиентам — благодаря тому, что сервис помогает клиенту выбрать банк, в котором вероятность получения кредита максимально высока. По словам Дмитрия Глущенко, виджет уже работает в тестовом режиме с несколькими российскими финансовыми площадками.